Як зміцнити імунітет

Імунітет людини - це її захист, її охоронець. Імунна система оберігає нас від будь-якого чужорідного вторгнення, наприклад, мікробів, вірусів, простих або клітин власного організму, що змінилися в процесі мутацій та хвороб. Коли імунітет людини міцний, то імунна система вчасно помічає будь-яке вторгнення ззовні або порушення всередині, реагує на них і завдяки цьому зберігається здоров`я людини.

Проте з віком, в процесі накопичення ефекту несприятливих дій, імунітет слабшає, він вже не може виконувати функцію контролю і швидкого знищення мікробів і клітин, що патологічно змінилися. Все це накопичується і з віком виливається в різні хронічні захворювання. Якщо ж імунітет постійно укріплювати, то це забезпечить активне довголіття.

Є декілька чинників, які не любить імунітет людини. По-перше, йому протипоказані стреси та нервове перенапруження. По-друге, різні токсичні дії, пов`язані з екологією, неякісним харчуванням, застосуванням токсичних лікарських препаратів. Кожна людина може самостійно визначити, що її імунна система ослаблена, дає збій. На це вказує швидка стомлюваність, відчуття слабкості, розбитість, млявість. Здається, що нічний сон не додає сил, а вранці немає відчуття бадьорості та енергійності. На ослаблений імунітет вказують часті респіраторні захворювання - більше 3-4 раз на рік. Якщо у вашій медичній карті з`явилися записи про хронічні або рецидивуючі захворювання, алергічні або аутоіммунні недуги, значить, захист вашого організму ослабів.

В усіх перерахованих випадках за допомогою потрібно звертатися до лікаря-імунолога. Що повинне насторожити і підштовхнути вас до цього візиту? Записатися на прийом до такого фахівця необхідно, якщо ви виявили перераховані вище ознаки. Наступні причини - наявність рецидивуючого фурункульозу, часто рецидивуюча герпетична інфекція, регулярні стоматити або запалення порожнини рота, загострення хронічного синуситу, бронхіту, коліту. Піти до імунолога потрібно за наявності інфекцій, що погано піддаються лікуванню урогенітального тракту, наприклад, при хламідціозі, уреаплазмозі, мікоплазмозі. Відвідати фахівця потрібно й при підготовці до вагітності, особливо якщо у майбутньої мами є хронічні захворювання.

Якщо в медичній карті лікар пише "практично здоровий", не потрібно розслаблятися. Заходи профілактики захворювань, нескладні й необтяжливі, повинні бути на озброєнні завжди. Тільки так ви зможете укріплювати імунітет, не хворіти і жити довго!

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