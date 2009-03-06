Способи релаксації для молодих матусь

Молоді матусі відчувають гострий дефіцит сну.

Оскільки нервова система постійно знаходиться в напрузі, то жінка цілком може зіткнутися з його порушеннями.

Вся проблема полягає в тому, що годуюча мати не може приймати більшість снодійних препаратів і навіть натуральні рослинні препарати, такі як пустирник і валеріана повинні вона повинна використовувати акуратно, і лише після попереднього узгодження з лікарем.

Але що ж тоді робити? Як матусі "переконати свій організм" заснути і, нарешті, просто відпочити?

Лікарі рекомендують використовувати особливі методики релаксації.

Які? Про це ми і поговоримо нижче.

1.Одним з найпоширеніших способів релаксації на сьогоднішній день є йога.

Ці вправи дозволяють розслабитися, привести думки і відчуття в порядок, зробити їх спокійнішими, а потік внутрішньої енергії плавним.

Необхідно відзначити, що для досягнення результатів необхідно займатися йогою регулярно.

Якщо у вас немає можливості відвідувати секцію, то можете займатися нею дома, наприклад, придбавши спеціальний відеокурс, який і стане вашим керівництвом до дії.

2.Відмінним засобом розслаблення є масаж.

Можна робити масаж собі самій. При цьому використовуйте ефірні масла. М`якими плавними рухами помасажуйте обличчя та шию, потім кінцівки, рухаючись від кінчиків пальців до тулуба.

Можна попросити зробити вам масаж свого чоловіка.

В цьому випадку ефект від масажу буде набагато разів посилений відчуттям спокою і надійності, які виходять від вашого коханого.

3.Правильне дихання також сприяє сну.

Дихайте повільно й глибоко - це дозволить розслабити скелетні м`язи, уповільнити серцебиття, швидше зануритися в стан сну. Чотири секунди повільно втягуйте носом повітря, після чого, зробіть затримку на дві секунди і на шість - видихніть, після цього, знову не дихайте на дві секунди, а потім знову вдихайте.

З першого разу може не вийти, але поступово вам вдасться освоїти цю техніку дихання.

Цю вправу добре доповнювати приємними для вас думками, картинками, фантазіями. З часом вчиться підключати до своєї релаксації ще й органи чуття, для цього уявляйте, що вдихаєте свіже прохолодне повітря приємного для вас кольору, а видихаєте брудне, неприємне, в`язке повітря, яке виводить з вашого організму всі хвороби і погані емоції.

4.Надмірно високий тонус м`язів можна зняти за допомогою м`язової релаксації.

Для цього по черзі напружуйте і розслабляйте м`язи на своєму тілі, починаючи з м`язів обличчя, переходячи на м`язи рук, брюшного преса, ніг і так далі, поки не дійдете до стіп.

Через десять-п`ятнадцять хвилин все ваше тіло буде повністю розслаблене.

5.Фантазуйте.

Ляжте, розслабтеся і почніть уявляти собі, що знаходитесь у дуже приємному місці, наприклад, на піщаному пляжі або в осінньому лісі.

Уявіть собі в думках кожну деталь, спробуйте відтворити навіть запахи, які повинні бути в тому місці, куди перенесла вас ваша фантазія.

Погодьтеся, рекомендації не складні, а тому спробуйте ними скористатися, можливо, саме вам підійдуть.

www.gen.su