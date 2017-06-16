В Україні працюють над впровадженням європейських стандартів щодо безпечності продуктів

Відбулася зустрічі голови Держпродспоживслужби Володимира Лапи з представниками Європейської Комісії, Генерального Директорату з питань охорони здоров'я та безпечності харчових продуктів Європейської Комісії (DG «SANTE»), Генерального директорату Європейської Комісії з питань торгівлі, Групи підтримки України Європейської Комісії, представництва Європейського Союзу в Україні та проекту Європейського Союзу «Вдосконалення системи контролю харчових продуктів в Україні».

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Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва між Україною та ЄС у сфері санітарних та фітосанітарних заходів, поточний стан імплементації СФС-зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію ЄС-Україна та визначили пріоритети ефективної взаємодії.

Сторони також домовилися про активізацію спільних зусиль із напрацювання та просування найбільш пріоритетних законодавчих актів для України в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

При цьому європейські колеги відзначили прогрес у питаннях імплементації заходів у сфері СФЗ. Зокрема, позитивно оцінено прийняття Верховною Радою Закону «Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин» (№ 0906), який продовжує реформування системи державного контролю безпечності харчових продуктів та потребує прийняття понад 40 підзаконних актів.

Представники Європейського Союзу та Держпродспоживслужби висловили сподівання, що зазначений закон буде підписаний Президентом України.