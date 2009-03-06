В Індії масово продавали використані шприци

Після спалаху гепатиту B, що забрав життя 32 людей, влада Індії звинуватили ряд аптек у продажу фальсифікованих ліків і використаних шприців.

За повідомленнями CNN, в результаті цих інцидентів арештовано п`ятеро постачальників товарів і послуг у сфері медицини. Минулої суботи надійшло повідомлення про те, що індійські державні чиновники вже зібрали зразки ліків та шприців для перевірки. Всього представники системи охорони здоров`я зареєстрували 111 випадків захворювання на гепатит B в західному штаті Індії Гуджарате. З них 32 людини померли.

Гепатит B передається через біологічну рідину, таку як кров, слина та грудне молоко. Інфікування відбувається при переливанні зараженої крові, використанні забруднених голок або шприців.

Подальші розслідування показали, що ситуація набагато серйозніша, ніж очікувалося раніше. В справі виявилися замішані фармацевтичні компанії, що проводять постачання шприців до багатьох штатів Індії, не тільки до Гуджарат. За даними розслідування, не менше семи фармкомпаній проводили оптові закупівлі використаних одноразових шприців і голок для подальшого використання - обробки, упаковки і продажу медичним установам і аптекам.

Поки йдуть розслідування, перед департаментом охорони здоров`я Індії стоїть справді грандіозне по масштабах роботи завдання: виявити, ідетнифікувати та вилучити переупаковані використані шприци з тисяч клінік і аптек штату Гуджарат до того, як ці шприци потраплять до споживачів.

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