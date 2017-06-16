В Україні змінять санітарні норми для використання комп'ютерної техніки

Санітарні норми для використання комп’ютерної техніки в Україні застаріли і не враховують зміни в технічних характеристиках.

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Про це заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час зустрічі з освітянами одеської гімназії №2.

«Зараз ми у МОН спільно із МОЗ працюємо над зміною санітарних норм для використання комп’ютерної техніки в Україні. Вони застаріли, більшість характеристик техніки, що зумовлювали саме такі правила, змінилися. Чинні санітарні норми не сприяють ні освітньому прогресу, ні здоров’ю учнів – школярі просто розуміють їхню абсурдність і, зокрема, тому не виконують взагалі жодних правил у користуванні технікою», – зазначила Гриневич.

Вона підкреслила, що використання ґаджетів та різноманітних освітніх аплікацій у школах також обмежені саме цими санпінами.

На зустрічі також йшлося про нерівність шкоди, яку може завдати той чи інший ґаджет, зокрема, телефон не повинен бути основним носієм навчальної інформації через дрібний шрифт, що може нашкодити зору.