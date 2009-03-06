У школах Житомира введено карантин

У Житомирі для недопущення епідемії грипу будуть закриті на карантин міські загальноосвітні школи та інші навчальні заклади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, відповідне розпорядження підписала Житомирський міський голова Віра ШЕЛУДЧЕНКО.

Навчання призупиняється з 10 по 21 березня у міських загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумі, загальноосвітніх класах навчально-виховних комплексів, позашкільних закладах.

Також міська влада зобов’язала керівників лікувально-профілактичних, навчальних закладів посилити контроль за виконанням протиепідемічних заходів.

На період карантину у Житомирі заборонять проведення культурно-масових та розважальних заходів серед дитячого населення.