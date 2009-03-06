Уряд планує виділити 160 млн. грн. на лікування хворих на цукровий діабет

Уряд планує при корегуванні державного бюджету на 2009 рік планує додатково виділити 160 млн. грн. на лікування хворих на цукровий діабет та 15 млн. грн. для формування реєстру хворих.

Про це УНІАН повідомили в управлінні у зв`язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів.

Уряд на засіданні 5 лютого ухвалив розпорядження щодо забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну, на виконання якого й планується витратити додаткові бюджетні кошти.

Зокрема, Кабінет міністрів доручив Міністерству охорони здоров’я впродовж місяця затвердити порядок ведення реєстру хворих на цукровий діабет, а протягом 3-х місяців - розробити і затвердити протокол надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет, а також порядок визначення на конкурсних засадах уповноважених аптечних закладів для відпуску хворим на цукровий діабет препаратів інсуліну.

Уряд доручив МОЗ разом з Мінфіном розробити та затвердити порядок відшкодування аптечним закладам відповідних витрат, пов’язаних з відпуском препаратів інсуліну, а також внести на розгляд Кабінету міністрів зміни до законодавства щодо можливості закупівлі препаратів інсуліну іноземного виробництва для лікування хворих на цукровий діабет - дітей віком до 18 років, вагітних та осіб з декомпенсацією цукрового діабету.

Крім того, Міністерство охорони здоров’я разом з Держцінінспекцією має розробити порядок здійснення контролю за якістю препаратів інсуліну і дотримання вимог їх транспортування та зберігання.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО неодноразово заявляла про необхідність відмовився від практики проведення централізованої закупівлі Міністерством охорони здоров`я України інсулінових препаратів для хворих на цукровий діабет.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 14 січня 2009 року. «Ми ухвалили рішення, що нарешті не Міністерство охорони здоров`я купуватиме інсулін централізовано, а потім ліки роздавати хворим, а гроші, закладені в бюджеті, будуть саме грошима видаватися людям, які хворіють на цукровий діабет, і вони самі купуватимуть ті ліки, які їм потрібні для ефективного лікування, а не ті, які нав`язують зверху», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.