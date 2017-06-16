Президент доручив уряду перевірити ефективність спрощеної реєстрації закордонних ліків

Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів перевірити ефективність спрощеної процедури реєстрації медичних препаратів іноземного виробництва.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час заходів з нагоди Дня медичного працівника сьогодні в Маріїнському палаці в Києві.

Порошенко зазначив, що одразу ж після обрання президентом у перші тижні прийняв рішення спочатку для зони АТО, а потім для всієї держави, про скасування реєстрації медпрепаратів, які пройшли відповідну реєстрацію в Європейському Союзі та в країнах «Великої сімки».

«Це рішучий крок, щоб подолати корупцію, в тому числі і в фармакології, подолати бюрократію», - додав він.

«Я доручаю уряду ретельно перевірити ефективність застосування скасування необхідності додаткової реєстрації для найкращих іноземних препаратів. І ціни, на сьогоднішній день, чиновники повинні пояснити народу, якщо такі ціни будуть відрізнятися від європейських», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня 2016 року Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби», яким передбачена спрощена процедура для лікарських засобів, які вже зареєстровані в ЄС, США, Швейцарії, Австралії чи Канаді. Також цей закон скорочує терміни прийняття Міністерством охорони здоров'я рішення про реєстрацію лікарського засобу до 10 робочих днів замість встановленого в чинному законодавстві місячного терміну.

З січня 2017 року в Україні набув чинності наказ МОЗ, згідно з яким ліки, зареєстровані в США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді та ЄС, можуть бути зареєстровані в Україні за 17 днів.