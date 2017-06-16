Рівень медичної допомоги у сільській місцевості є неприпустимим - Порошенко

Президент України Петро Порошенко анонсував внесення до парламенту як невідкладного законопроекту про реалізацію медичної реформи у сільській місцевості.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час заходів з нагоди Дня медичного працівника сьогодні в Маріїнському палаці в Києві.

«Пацієнтам повинні гарантувати якісні послуги і невід'ємною частиною реформи має стати реформа медичної допомоги на селі. 30% українців сьогодні проживають у сільській місцевості, і рівень медичної допомоги там є неприпустимим», - заявив він.

Президент наголосив, що дав доручення підготувати відповідний законопроект і запропонує розглянути його у Верховній Раді як невідкладний.

«Ми маємо запропонувати для українського села абсолютно нові сучасні рішення - не просто зміну фінансування, а рішення, які мають спиратися на модернові телекомунікаційні технології, консультування, лікування. Пріоритетом поставити забезпечення медичним транспортом, що разом з будівництвом доріг дозволить значно покращити медичне забезпечення мешканців українського села», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня на засіданні Національної ради реформ, присвяченому питанню реформування медичної сфери, Порошенко заявив, що ініціював розробку законопроекту, що передбачає якісно нові правила медичної допомоги на селі з використанням сучасних технологій. Законопроект буде частиною пакету рішень щодо проведення медреформи.