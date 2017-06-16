Порошенко вважає, що медична реформа швидко та кардинально змінить ситуацію в галузі

Президент України Петро Порошенко заявляє, що медична реформа дозволить в короткі терміни кардинально змінити ситуацію в галузі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час заходів з нагоди Дня медичного працівника сьогодні в Маріїнському палаці у Києві.

«Я не думаю, що нам треба переконувати один одного в тому, що глибока медична реформа, як повітря, потрібна країні. Система, яку ми успадкували від Радянського Союзу і зберегли 25 років, є абсолютно не пристосованою до нових соціальних та економічних реалій. Нам зараз негайно потрібні принципові зміни», - заявив він.

За словами президента, зараз запропоновані основні параметри медичної реформи.

«Уряд розглянув їх, вніс на Нацраду реформ, де відбулася дуже принципова та ретельна дискусія. Хочу подякувати групі народних депутатів, яка була створена для того, щоб уважно доопрацювати зазначений законопроект до розгляду у Верховній Раді. Враховані основні зауваження та побажання, які були висловлені на Нацраді реформ, зараз ми маємо кардинально інший проект, і голосування в першому читанні народними депутатами свідчить про те, що ми на правильному шляху», - додав президент.

Він наголосив на необхідності доопрацювання законопроекту щодо проведення медичної реформи до розгляду у другому читанні в парламенті.

«Зараз треба не залишатися байдужими, дуже уважно вивчити всі пропозиції, і до другого читання має надійти вже досконала медична реформа, яка в короткий термін може кардинально змінити ситуацію в медичній галузі», - зазначив глава держави.

«Головна ідея – добитися, щоб якість та доступність медичної допомоги спиралася на реальний економічний зміст, створити реальні і надійні гарантії для кожного пацієнта й надійні фінансові гарантії для лікаря», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (реєстраційний № 6327). Цей законопроект є одним з декількох необхідних для проведення медичної реформи.