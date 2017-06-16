Президент вручив державні нагороди та почесні українським медикам

Президент Петро Порошенко вручив 10 медичним працівникам державні нагороди за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров'я, надання кваліфікованої медичної допомоги, високу професійну майстерність та з нагоди професійного свята.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, у церемонії нагородження також взяла участь його дружина Марина Порошенко.

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено начальника відділення медичної роти 30-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України, старшого лейтенанта медичної служби Олега Зімича.

Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено завідувача відділення державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України» Олексія Слєпова.

Завідувача кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика Олександра Владимирова нагороджено орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

Також орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено завідувача відділення комунального закладу охорони здоров’я «Харківська обласна дитяча клінічна лікарня № 1» Олену Стародубцеву.

Глава держави вручив ще чотирьом медикам орден «За заслуги» ІІІ ступеня та двом – орден Данила Галицького.

Президент присвоїв почесне звання «Заслужений лікар України» 13 медикам і трьом – почесне звання «Заслужений працівник охорони здоров’я України».

Також почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» присвоєно головному науковому співробітникові відділу державної установи «Інститут геронтології імені Чеботарьова Національної академії медичних наук України», доктору медичних наук Віктору Кузнєцову та завідувачеві кафедри державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», доктору медичних наук Валентину Потапову.

Крім того, глава держави вручив годинники та поспілкувався з нагородженими медиками.