Військова медицина в Україні готова до розв'язання надскладних завдань - Порошенко

Президент України Петро Порошенко виступає за активізацію роботи зі створення ефективної системи реабілітації ветеранів антитерористичної операції.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час заходів з нагоди Дня медичного працівника сьогодні в Маріїнському палаці в Києві.

«Наша військова медицина готова до вирішення надскладних завдань. Це сталося тому, що вона спирається на величезний досвід та потенціал всієї української медицини», - заявив він.

«Окремо хочу подякувати тим лікарям, які допомагають загоювати рани, повертатися до повноцінного життя тим, хто прийшов з війни. Кожна країна, яка пережила агресію, знає, що це таке», - зауважив глава держави.

Він закликав активізувати роботу зі створення сучасної й ефективної системи реабілітації ветеранів АТО.

«Саме в цій справі можемо спиратися на відповідну підтримку наших партнерів по НАТО. Хоча і в нас накопичився дуже унікальний власний досвід. Тому чекаю від вас інноваційних рішень, які я готовий повністю підтримати», - додав глава держави.