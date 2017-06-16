Військова медицина в Україні готова до розв'язання надскладних завдань - Порошенко

16:06, 16 червня 2017
Країна
380

Україні потрібна ефективна система реабілітації ветеранів АТО.

УНІАН

Президент України Петро Порошенко виступає за активізацію роботи зі створення ефективної системи реабілітації ветеранів антитерористичної операції.

Читайте такожМОЗ та посольство США співпрацюватимуть у сфері військової медицини

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час заходів з нагоди Дня медичного працівника сьогодні в Маріїнському палаці в Києві.

«Наша військова медицина готова до вирішення надскладних завдань. Це сталося тому, що вона спирається на величезний досвід та потенціал всієї української медицини», - заявив він.

«Окремо хочу подякувати тим лікарям, які допомагають загоювати рани, повертатися до повноцінного життя тим, хто прийшов з війни. Кожна країна, яка пережила агресію, знає, що це таке», - зауважив глава держави.

Він закликав активізувати роботу зі створення сучасної й ефективної системи реабілітації ветеранів АТО.

«Саме в цій справі можемо спиратися на відповідну підтримку наших партнерів по НАТО. Хоча і в нас накопичився дуже унікальний власний досвід. Тому чекаю від вас інноваційних рішень, які я готовий повністю підтримати», - додав глава держави.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #військова медицина