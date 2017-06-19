Нардепи наполягають на призначенні міністра охорони здоров'я ще на цій сесії

Народний депутат від групи “Воля народу” Ярослав Москаленко наголошує на вимозі щодо внесення до Верховної Ради кандидатур на міністрів охорони здоров'я та агрополітики ще на цій сесії.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час погоджувальної ради парламенту.

Москаленко поставив питання до учасників засідання, чого мають очікувати українці від політиків і яка буде довіра до задекларованих реформ, коли “немає міністрів на ключових посадах”.

“У нас у розпалі медична реформа, а міністра охорони здоров'я так за рік і не призначили. Ми стоїмо на порозі земельної реформи, а міністр з речами зібрався на вихід”, - сказав парламентар.

Він наголосив, що депутатська група “Воля народу” вимагає від прем'єр-міністра внести кандидатури на відповідні посади до “міжсесійного відпочинку”.

“Тим більше, що пріоритетом роботи праламенту на наступній сесії буде підготовка бюджету на 2018 рік. І ми не уявляємо, як ми це маємо робити без профільних міністрів”, - сказав депутат.