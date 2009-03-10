Як виправити поставу

На жаль, нерідко пацієнтами ортопедів стають діти та підлітки. Все частіше звучить діагноз – сколіоз, або викривлення хребта в бічному напрямі. Зараз це дуже поширена ортопедична проблема. Доки батьки думають, що все «несерйозно», хвороба прогресує. І якщо сколіоз розвинувся у малюка до п`яти років, страждають його серце і легені.

Які ж є способи виправити поставу?

Як відомо, будь-яку хворобу можна вилікувати, якщо виявити її на ранній стадії. Цим займаються сімейні лікарі, а також педіатри. Для того, щоб не пропустити серйозного захворювання потрібно на ранній стадії розпізнати порушення постави. Не забувайте, що такий підхід дозволить важкої операції. Які варіанти патології зустрічаються найчастіше?

Млява постава. У дитини опущені та зведені вперед плечі, спостерігається перерозгинання в поясниці, через що живіт випирає вперед, м`язи черевного преса ослаблені. На початкових стадіях при виведенні плечового поясу в нормальне положення постава виправляється. Таке порушення добре коректується заняттями фізкультурою.

Стежте, щоб дитина менше стрибала, не бігала дуже багато, а головне, не піднімала важких предметів. В першу чергу, це відноситься до шкільних, ранців або рюкзаків, які нерідко носять на одному плечі, що дуже шкідливо для постави. Із спортивних занять рекомендується ходьба на лижах по рівній місцевості, а також гра у волейбол.

Почесне місце займає плавання. По суті, це лікувальна фізкультура, оскільки вона включає загальнозміцнюючі, спеціальні коригуючі та дихальні вправи. Залежно від типу викривлення хребта, підбирається стиль плавання. Так, при грудних сколіозах бажано плавання кролем, при поперековому сколіозі - брасом, а при сутулості - на спині. Обов`язково слід дотримувати і загальний режим дня, який включає тривалий сон, гартування, раціональне харчування, а також відпочинок вдень після школи.

Пласка спина. У дитини не виражені фізіологічні вигини хребта. У людини з плоскою спиною страждає амортизація при рухах (особливо ходьбі). Ось і причина розвитку остеохондрозу, хвороб міжхребцевих дисків. Допомогти дитині з «пласкою спиною» може лікувальна фізкультура, направлена на формування вигинів хребта, лікування позою та положенням.

В першу чергу, необхідно створити всі умови для правильної пози дитини під час занять та відпочинку. Ортопедичні програми направлені на утримання хребта в правильному положенні, доки остаточно не сформується скелет. Для малюків це можуть бути коректуючі ліжечка або аналогічні спеціальні пристрої, що використовуються під час відпочинку і денного сну. При зсуві центру тяжіння вбік застосовуються особливі вкладки, які кладуть під п`яту.

Важливу роль при лікуванні та профілактиці сколіозу грають фізіотерапевтичні процедури. Їх завдання - укріпити хребет, а значить, поліпшити поставу, відновити кровообіг та обмінні процеси в кістково-м`язовому апараті. В умовах поліклініки застосовується електростимуляція м`язів спини та живота, электрофорез лікарських речовин, ультрафіолетове опромінювання, теплові процедури, бальнеолікування (ванни, душі), масаж.

Кругла спина. Таке порушення не зникає, якщо спробувати «розпрямити» плечі, тому що зміни виникають вже не на рівні м`язів, а на рівні тіл хребців. При вираженій деформації усунути проблему повністю, на жаль, не вдасться. Але у ваших силах зробити, щоб патологія не прогресувала. Допоможе лікувальна фізкультура і носіння спеціального корсета.

Як правило, виготовляється корсет індивідуально по гіпсовій моделі. Носити його необхідно протягом 22-23 годин на добу, звикання до такого режиму відбувається поступово. Тому доводиться періодично відвідувати ортопеда (не рідше 1 раз на 6-8 тижнів). Через півтора місяці лікар проводить контрольне рентгенографічне дослідження, а при необхідності і корекцію корсета.

На думку фахівців, дуже поширена думка про те, що носіння корсетів призводить до вираженої атрофії м`язів, не що інше, як міф, пише Правда.ру. Якщо ви використовуєте сучасний ортопедичний пристрій, вам це не загрожує. Адже з часів Гіппократа корсет зазнав безліч трансформацій.

Протягом багатьох століть пропонувалися різні варіанти, але у них було багато недоліків. Вони погано тримали торс, натирали та здавлювали шкіру. Тепер всі недоліки в минулому. Це відбулося завдяки роботам французького ортопеда J.Cheneau. Запропонований ним метод корсетотерапії на сьогодні є «золотим стандартом» неоперативного лікування сколіозу.

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