Продукти корисні для очей

Харчування,як у приказці, є матір`ю будь-якої хвороби. Аналогічний і зворотній бік: правильне харчування допомагає полегшити перебіг хвороби або навіть попередити її розвиток. Коли мова йде про очі, наш головний інструмент сприйняття, про харчування теж потрібно пам`ятати в першу чергу.Морква —дуже багате джерело каротину (провітаміну А). Чудово живить та укріплює очі, допомагає запобігти короткозорості. Але пити без обмежень сік моркви не варто: це викликає пожовтіння шкіри. Сік петрушки дуже корисний при захворюванні очей та зорового нерва, кон`юнктивіті. Також він сприяє відновленню гостроти зору. Елементи, що містяться в соку петрушки, укріплюють кровоносні судини. Його радять приймати змішуючи з водою або іншим овочевим соком.Чудово очищує кров і весь організм, укріплює очі буряк. Дві столові ложки його соку потрібно додавати до соку з моркви та петрушки.Шипшина — лідер по змісту вітаміну С, її щоденне вживання забезпечить міцність та еластичність судин.Людям, які страждають на короткозорість, допоможе глід. Він багатий на аскорбінову кислоту та каротин. Плоди глоду можна заварювати з чаєм.Багатий каротином, що є необхідним для ослаблених очей, гарбуз. Обмежень в його споживанні немає. Додавайте гарбуз до салатів, супів, пюре.Позитивно впливають на судини очей абрикоси в будь-якому вигляді: свіжі плоди, сік, сушені — курага та урюк.Дуже корисна для зору чорниця. Ця ягода добре зберігає свої лікувальні властивості в зацукрованому вигляді, тому ,коли чекаємо на літо, корисно їсти чорничне варенняГоріхи - це джерело вітаміну Е, що необхідний для формування колагенових та еластинових волокон сполучної тканини, що є особливо важливим при короткозорості, яка починається. news.gala.net

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