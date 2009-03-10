Житомирщина: щороку від туберкульозу помирає 200 осіб

На Житомирщині щорічно від туберкульозу помирає майже 200 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у прес-релізі обласного центру здоров’я.

У ньому наголошується, що ситуація з туберкульозу в Житомирській області, як і в цілому по Україні, залишається складною. Показники захворюваності зростають.

«Так, у 2008 році в області вперше зареєстровано 1 132 випадки активного туберкульозу, в тому числі 40 випадків серед дитей», - сказано у прес-релізі.

Показник захворюваності на туберкульоз в області становить 86,7 на 100 тисяч населення тобто відмічається його зростання на 6,7 %.

Загалом на обліку у протитуберкульозних закладах Житомирщини наразі перебуває 8 763 особи, у тому числі на туберкульоз хворіє 172 дитини.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за останні 12 років захворюваність на туберкульоз зросла більш ніж утричі. На сьогодні зареєстровано 1,4% хворих на туберкульо звід усієї чисельності населення країни. Близько 150 тисяч осіб хворіють на активні форми туберкульозу.

Щороку від туберкульозу помирають 10 тисяч наших співвітчизників, а економічні втрати перевищують 2,5 млрд гривень.

Рівень захворюваності на туберкульоз у 8-10 разів перевищує відповідні показники у більшості країн Європи.

24 березня за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я по всьому світу відзначають День боротьби з туберкульозом. Ще у 1999 році ВООЗ попередила, якщо найближчим часом не буде вжито термінових заходів, то протягом 20 років від туберкульозу в усьому світі помруть 70 мільйонів, занедужають 200 мільйонів, понад мільярд людей будуть інфіковані.