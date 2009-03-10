Донеччина: через грип призупинено навчання у 54 школах

В Донецькій області у зв`язку з високим рівнем захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання (ГРВІ) припинено навчальний процес у 54 школах, в яких навчається 16 тис. 631 дитина.

Як повідомили УНІАН в Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції, станом на 5 березня в Єнакієве закрито 37 шкіл, Дебальцеве - 9, Жданівка – 3, в Добропіллі та Добропільському районі - 3, Великоновосілківському районі - 2 школи. Відновлення навчального процесу відбудеться після стабілізації ситуації.

У облСЕС також зазначили, що в цілому в Донецькій області зберігається неепідемічний рівень захворюваності на ГРВІ та грип. За останній тиждень зареєстровано 21,5 тис. випадків ГРВІ, що на 8,6% більше, ніж за попередній тиждень, але нижче за рівень епідпорогу на 42,5%. Перевищення епідпорогу в розрізі адміністративних територій також не спостерігається.

Епідеміологи підкреслили, що в області здійснюється постійний моніторинг захворюваності і санітарно-епідеміологічний нагляд за об`єктами епідемічного ризику, зокрема з дотриманням температурного режиму.

Довідка УНІАН. За даними Головного управління статистики в Донецькій області, у 2008/2009 навчальному році в Донецькій області в 1163 денних загальноосвітніх учбових закладах навчаються 351,4 тис. школярів.