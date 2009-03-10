На Тернопільщині викрито двох ветеринарів-шахраїв

У Тернопільській області викрито двох ветеринарів, які шахрайським шляхом отримали 8 тис. грн. державних коштів.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, ветеринари уклали договори із Заліщицькою районною державною лікарнею ветеринарної медицини, відповідно до яких зобов’язувались з матеріалів замовника щепити проти сказу домашніх тварин жителів району. Медична установа, за умовами договору, оплачувала фактично виконані роботи на підставі складених актів.

“Як з’ясувалося, підприємці складали завідомо неправдиві акти про те, що ними проведено щеплення проти сказу собакам місті Заліщики та селах Заліщицького району. Один із підприємців нібито зробив щеплення від сказу 518 собакам, інший – 669. При цьому у списках власників собак фігурували люди, котрі цих тварин не мали взагалі. Для прикладу, двоє працівників прокуратури з подивом дізнались про профілактичні заходи щодо їхніх неіснуючих домашніх улюбленців”, – розповіла Л.ДОЛІШНА. За її даними, обом ветеринарам Заліщицька лікарня ветмедицини виділила по 4 тис. грн.

Прокурор Заліщицького району порушив дві кримінальні справи – за ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 358 (підробка документів) Кримінального кодексу України.