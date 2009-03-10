Вітамін С допоможе завагітніти

Ні для кого не є секретом, яку роль відіграє вітамін С для здоров`я кожного з нас.

Нещодавно вченим навіть вдалося встановити, що регулярне вживання вітаміну С дозволяє організму боротися з онкологічними захворюваннями, не будемо забувати й про омолоджуючі властивості цього диво -вітаміну.

Нещодавно вчені провели ще одне цікаве дослідження, за допомогою якого вони спробували з`ясувати нові властивості цього вітаміну.

Виявилось, що вітамін С значно збільшує шанси жінок, які довго не могли завагітніти стати матерями.

Багато жінок, що брали участь у дослідженні, і яким раніше був поставлений діагноз, - безпліддя, змогли народити здорових малюків саме завдяки цьому вітаміну.

Вчені також з`ясували, що лише один апельсин, з`їдений

на день чоловіком, здатний зробити сперматозоїдів набагато рухомішими і тим самим збільшити шанси жінки на зачаття.

Але навіть якщо не брати до уваги це відкриття, нехтувати цим вітаміном ніяк не можна.

Тому що саме вітамін С здатнен підтримувати опір організму шкідливим чинникам навколишнього середовища на належному рівні, а також підтримувати нормальний температурний режим в організмі.

Давайте пригадаємо, в яких же продуктах треба шукати вітамін С. Це, перш за все, чорна смородина і цитрусові, овочі та фрукти червоного кольору, цвітна капуста, редька, квасоля, зелений горошок, ківі, цибуля порей, болгарський перець, білокочанна капуста та інші продукти харчування.

Крім того, не забувайте і про препарати, що містять цей вітамін .

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