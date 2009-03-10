Переваги лапароскопії

Давайте поговоримо про хірургію, якій надається велике значення в гінекології, вона, так само, як і інші напрями медицини, постійно вдосконалюється.

Одним з новітніх методів, що впроваджуються в хірургії, є лапароскопія, про неї ми вже не раз згадували.

При проведенні подібної операції використовується спеціальна медична техніка, яка (через невеликі проколи) допомагає бачити на великому кольоровому екрані змінені органи і тканини, що вимагають оперативного втручання, яке відбувається за допомогою застосування витончених інструментів.

Перевага лапароскопії перед відкритою операцією очевидна, оскільки прояви хірургічної агресії, яка виражається реакцією всіх органів і систем організму на завдану йому травму, в другому випадку набагато більш виражені. А це, в свою чергу, може стати причиною розвитку іншої хвороби, викликаної посттравматичним шоком.

Якщо після відкритої операції пацієнтка змушена, тривалий час, лежати без руху, щоб не розійшлися шви та через больовий синдром, тим самим, збільшуючи ризик загострення супутніх захворювань, то при лапароскопії відновний процес проходить значно швидше. А це означає, що вже за п`ять-шість годин вона буде в стані самостійного пересуватися і обслуговувати себе.

Також, при відкритих операціях відбувається травмування сусідніх органів і тканин, уникнути цього, в будь-якому випадку, неможливо.

В результаті хвора стикається з парезом кишечника, який продовжується протягом двох-чотирьох днів, а це означає, що в цей період вона не може приймати їжу, замінники харчових речовин вводяться їй внутрішньовенно, в деяких випадках проводиться спеціальна медикаментозна стимуляція кишки.

При лапароскопії таких травм організму не наноситься зокрема не страждає і перистальтика ШКТ, а це означає, що вже наступного дня можна сміливо приймати їжу самостійно.

Ще одним, мабуть, найважливішим моментом, в розмові про наслідки перенесеного відкритого оперативного втручання, є той факт, що практично завжди він супроводжується утворенням спайок.

Оскільки ми ведемо розмову безпосередньо про гінекологічні операції, то утворення спайок можна спостерігати навколо яєчників, матки та маткових труб, адже це прямий шлях до розвитку безпліддя.

Не слід забувати й про те, що найчастіше з приводу гінекологічних проблем оперуються молоді жінки, що знаходяться в репродуктивному віці.

Щоб розітнути спайки та відновити анатомічне розташування органів малого тазу, проводиться повторна операція, що не гарантує стовідсоткового результату,оскільки знову порушується цілісність очеревини, а значить, є високий ризик повторення спаєчного процесу.

І в цьому випадку, позбавити жінку спайок значно краще, вдавшись до лапароскопії.

Якщо стоїть вибір, який метод проведення операції краще , то це , безумовно, лапароскопія, оскільки в цьому випадку не наноситься травми дітородній функції жінки.

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