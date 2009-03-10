Фармакологічний центр МОЗ України створює "чорний" список медпрепаратів, які зараз вільно продаються в аптеках, але можуть бути небезпечні для українців. Про це повідомили в Госфармцентре, пише газета ."Сегодня"

Список міститиме до 100 препаратів. При цьому, значна частина цих ліків "забракована" і міжнародними експертами. Днями FDA (Держуправління по контролю за продуктами харчування та лікарськими препаратами американського Держдепартаменту здоров`я та сфери послуг) опублікувало список препаратів, які можуть бути небезпечні для застосування в усьому світі, в тому числі й в Україні.

Це, зокрема, препарат від шизофренії Abilify (aripiprazole) виробництва американської компанії Bristol Myers Squibb Co. Дослідження показали, що він має високу токсичну дію на печінку.

У несприятливий список також потрапив препарат для схуднення Xenical (Roche Holding AG), оскільки при його використанні дуже високий ризик кровотечі; Lamisil (швейцарській фармкомпанії Novartis AG) - протигрибкова мазь (високий ризик психічних розладів), Diovan (Novartis AG), препарат, який знижує тиск (сприяє розвитку анемії), оральні контрацептиви Plan B (у Україні під назвою Postinor і Escapelle) від ізраїльської компанії Teva Pharmaceutical Industries - високий ризик непритомності. Виробники поки що не коментують звинувачення.

Всі ці препарати дуже поширені в Україні. Їх з легкістю можна знайти практично в кожній аптеці.

За словами начальника Управління післярегістраційного нагляду "Державний фармакологічний центр" МОЗ, яке стежить за якістю ліків, що продаються в Україні, Олени Матвєєвої, розміщення цих, як і інших лікарських засобів, в списку FDA означає, що під час використання вказаних препаратів були виявлені нові дані, пов`язані з безпекою, які не вказані в їх анотації.

"Збільшення частоти повідомлень щодо цієї проблеми послужить підставою рекомендувати МОЗ, в кращому разі, внести зміни або доповнення до інструкції для медзастосування, а в гіршому, взагалі обмежити або заборонити їх подальше медичне застосування на території України", - пояснила всю серйозність Матвєєва.

Лікарі говорять, що багато препаратів з цього списку популярні в Україні, особливо Diovan, Escapelle і популярний засіб екстреної контрацепції Postinor,щоправда, погрози щодо їх застосування для своїх пацієнтів вони не бачать.

"Поки не буде офіційної інформації, я продовжуватиму виписувати Diovan, як і виписував, особливих скарг на нього я не отримував", - заявив начальник відділу серцевої недостатності Інституту кардіології їм академіка Стражесько Леонід Воронов.

Не дивлячись на створення "чорного списку" ринок ліків бореться не з шкідливими препаратами, а з фінансовою кризою. Відзначимо, що економічна криза у вересні-жовтні минулого року і зміна курсу долару призвели до того, що іноземні фармацевтичні компанії підвищили ціни (на оптові закупівлі) на 30-40%.

В тей же час, за даними NEWSru.ua у березні цього року ціна на деякі препарати вітчизняного виробництва зросла більш ніж на 100% (наприклад, на інтерферон, вироблюваний НПК "Фармбіотек").

Український уряд виступає за обмеження цін на медикаменти, тоді як президент виступає проти такого обмеження.

У січні 2008 року Антимонопольний комітет порушив справу про необгрунтоване підняття цін на медпрепарати проти семи оптових постачальників ліків.

При цьому, насторожує ще й той факт, що з вересня 2008 року в Україні не здійснюється легітимний контроль якості лікарських препаратів