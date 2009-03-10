В Україні вартість медичних послуг зросла на 35%

В Україні вартість послуг охорони здоров`я в лютому до лютого 2008 року зросла на 34,9% (у січні-лютому до січня-лютого 2008 року - на 33,2%).

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Зокрема вартість медичних товарів і устаткування зросла на 45,4% (41,5%), амбулаторні послуги подорожчали на 23,2% (23,1%).

Ціни у сфері освіти в лютому до лютого 2008 року зросли на 27,7% (у січні-лютому до січня-лютого 2008 року - на 28,1%), зокрема дошкільна й початкова освіта подорожчала на 25,1% (27,7%), середня освіта - на 25,3% (25,9%), вартість вищої освіти збільшилася на 27,6% (27,6%).