В Україні вартість медичних послуг зросла на 35%
11:15, 10 березня 2009Країна
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Дані Держкомстата
В Україні вартість послуг охорони здоров`я в лютому до лютого 2008 року зросла на 34,9% (у січні-лютому до січня-лютого 2008 року - на 33,2%).
Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.
Зокрема вартість медичних товарів і устаткування зросла на 45,4% (41,5%), амбулаторні послуги подорожчали на 23,2% (23,1%).
Ціни у сфері освіти в лютому до лютого 2008 року зросли на 27,7% (у січні-лютому до січня-лютого 2008 року - на 28,1%), зокрема дошкільна й початкова освіта подорожчала на 25,1% (27,7%), середня освіта - на 25,3% (25,9%), вартість вищої освіти збільшилася на 27,6% (27,6%).
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