Передачі церкви «Посольство Боже» шкодять людській підсвідомісті

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що передача, присвячена 14-річчю заснування церкви «Посольство Боже», яка демонструвалась на телеканалі «Київ» 8 березня, мала ознаки впливу на підсвідомість людей.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА.

За його словами, 8 березня «муніципальний телевізійний канал «Київ» транслював передачу на честь 14-річчя церкви Сандея АДЕЛАДЖІ «Посольство Боже», не знайшовши в своєму ефірі спеціального часу на Тараса Шевченка», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він також наголосив, що нині вже стає нормою, що засоби масової інформації, які контролюються так званим Київським медіа-холдингом, будують свою інформаційну політику, виходячи з інтересів команди мера столиці Леонаді ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та її друзів.

«Вже всі звикли, що на каналі «Київ» виступають лише друзі та соратники Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, але хоча б в Шевченківські дні влада могла б змінити свою позицію», - вважає М.ТОМЕНКО.

Натомість, інформує віце-спікер, в той час, коли Перший національний канал демонстрував фільм «Тарас Шевченко», а «5-й канал» робив прямі включення з церемонії покладання квітів до пам’ятника Кобзарю та вручення Шевченківської премії, ТРК «Київ» теж демонстрував фрагменти святкування, але із відзначення чотирнадцятої річниці церкви «Посольство Боже».

«Цей випадок в черговий раз підтверджує, що попри критику Президента, Верховної Ради, уряду та, власне, і самих киян щодо політики команди діючого мера, ця політика не змінюється. В той час, коли Україна відзначає ювілей Тараса Шевченка, у київської влади свої гуманітарні пріоритети», - зауважив М.ТОМЕНКО.

Крім того, він наголосив, що, згідно зі статтею шостою закону України «Про телебачення та радіомовлення», забороняється трансляція програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, а також використання у програмах та передачах на телебаченні прихованих вставок, які впливають на підсвідомість людини та/або чинять шкідливий вплив на стан їх здоров`я.

М.ТОМЕНКО стверджує, що за всіма ознаками передача про святкування річниці вищезгаданої церкви на муніципальному телеканалі мала всі риси використання інформації, що впливала на підсвідомість людей.

Віце-спікер переконаний, що факт трансляції цієї передачі у найкоротші строки має стати предметом розгляду Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення як єдиного органу, що має відповідні контролюючі функції та право застосовувати санкції за порушення вимог законодавства у сфері телебачення і радіомовлення.