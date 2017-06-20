Супрун прибула до Львова, щоб оцінити рівень епідеміологічної загрози у місті

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив Віце-прем'єр-міністру Геннадію Зубку та голові Львівської ОДА Олегові Синютці допомогти вирішити ситуацію зі сміттям у Львові.

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«Треба об'єднувати зусилля і вкотре допомагати мешканцям Львова. Декілька раз говорив по ситуації з головою ОДА Олегом Синюткою. Домовились, що він збере міських голів області і попросить їх вкотре прийти на допомогу львів'янам. Віце-прем'єр-міністру Геннадію Зубку доручив також попрацювати з головами ОДА та міськими головами інших областей», - сказав Гройсман.

За його словами, У Львові зараз перебуває в.о. Міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, яка оцінить епідеміологічну ситуацію.