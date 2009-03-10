Всі аборти робляться всліпу

Дуже багато було сказано про шкідливість абортів, про те, яка втрата наноситься жіночому організму в результаті штучного переривання вагітності.

Та все ж, хочеться повернутись до цієї теми і нагадати жінкам, якому випробуванню вони піддають свій організм, зважившись на такий крок щоб позбавитись небажаної вагітності.

Не буває безпечних абортів, вони завдають серйозного удару жіночому здоров`ю і є розплатою за наше безтурботне відношення до засобів контрацепції.

Пригадайте, що штучне переривання вагітності це єдина операція, що проводиться практично всліпу. А до чого може призвести таке втручання уявити не важко.

Дуже важливо не забувати про те, що в разі наявності у жінки проблем гінекологічного характеру, аборт призведе до їх загострення.

Не секрет, що з настанням вагітності в організмі жінки відбувається певна гормональна перебудова, при якій збільшується вироблення одних гормонів,і скорочується кількість інших.

Всі вони направлені на гормонозалежні органи, такі як матка, яєчники, молочні залози.

І раптом матка виявляється порожньою в результаті медичного втручання, тоді-то й відбувається «гормональний вибух», гормони просто не розуміють, що ж вони повинні робити в цей період, в результаті в стані стресу знаходяться всі гормонозалежні органи, в організмі відбувається дисбаланс.

Він вражає гормональну, імунну, ниркову, печінкову системи, регуляцію артеріального тиску, вносить зміни до циркуляції крові, роблячи вплив на її об`єм.

В результаті цього жінка швидше стомлюється, погіршується її сон, стає роздратованою.

Відомий і такий факт, що після аборту зростає ризик інфікування та розвитку запалень, тому що ранева поверхня матки обширна й достатньо попадання на неї хоча б одного мікроба, щоб запалення почалося, воно може торкнутися, як самої матки, так і її придатків, її шийки та слизистої, можна чекати появи ендометрита.

Як наслідки запалення придатків, можна чекати розвитку непрохідності маткових труб, а це означає, що зростає ризик настання позаматкової вагітності, а то і безпліддя.

Те ж саме можна сказати і про ситуацію, при якій виникає порушення функції яєчників, яке може прийняти хронічну форму, а значить і призвести до такого плачевного результату, як безпліддя.

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