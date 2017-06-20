В Україні запущено професійний сервіс для допомоги курцям кинути шкідливу звичку

В Україні за сприянням Всесвітньої організації охорони здоров’я запущено професійний сервіс для допомоги курцям кинути шкідливу звичку.

Читайте такожЧерез тютюнопаління в Україні щороку помирає понад 63 тисячі людей

Як повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН координатор проектів ГО "Життя" Катерина Римаренко, сервіс складається з "гарячої" телефонної лінії та професійного веб-сайту і має на меті допомогти українцям, які страждають від тютюнової залежності.

За її словами, команда, яка підтримує сервіс, складається з професійних консультантів, які готові на умовах конфіденційності для клієнта надати необхідні консультації з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 15.00 щодо засобів кинути палити. Також необхідну інформацію можна отримати на сайті сервісу.

Як наголосив головний лікар Київського міського центру здоров’я Отто Стойка, за результатами загальноукраїнського опитування курців, яке було проведено восени минулого року, 77% українських курців вважають створення сервісу з надання допомоги у припиненні куріння потрібним, 70% курців вже робили спроби кинути курити і ще приблизно стільки ж хочуть кинути цю шкідливу звичку.

"Кинути курити - одне із кращих рішень людини у житті. Припинення не має протипоказань, адже вже з першого дня відмови від цієї звички організм курця починає відновлюватися, а звернувшись на створений сайт, шанси на успіх суттєво зростуть", - сказав Стойка.

У свою чергу експерт з питань відмови від куріння Ініціативи ВООЗ зі звільнення від тютюнової залежності доктор Донгбо Фу зазначив, що створення сервісу з надання допомоги у припиненні куріння в Україні може стати першим кроком до запровадження комплексного підходу до відмови від куріння. Він зауважив, що за умовами достатніх потужностей та належного фінансування "гаряча" лінія дозволить охопити до 6% всіх курців щорічно, оскільки є доступною для всього населення України.

*** «Гаряча» телефонна лінія 0-800-50-55-60 безкоштовна для дзвінків зі стаціонарних та мобільних телефонів з території України. Також отримати необхідну інформацію, або поставити запитання можна на сайті сервісу www.stopsmoking.org.ua.