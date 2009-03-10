Чи може бути корисною «шкідлива» їжа

Ми з дитинства вважаємо, що улюблені нами ласощі загрожують нашому здоров`ю. Це і морозиво, й газовані напої, й жуйка і т.п., але це не зовсім так, просто потрібно навчитися правильно вживати ці продукти.

В цьому випадку вони не тільки не зашкодять, але й принесуть користь.

Давайте ознайомимося з правилами, яких потрібно дотримуватися при їх споживанні.

Почнемо ми свою розмову з газованої води, яку, звичайно ж, не варто пити щодня, а ось пару разів на місяць буде цілком доречним.

Оскільки цукор,що міститься у ній у великій кількості, не є корисним для нашого організму, але глюкоза, яка входить до її складу, навіть дуже нам не зашкодить, тому що дозволяє позбавитись хронічної втоми.

Вживання по половині літра газованих напоїв двічі на місяць це прекрасна стимуляція для сірих клітин мозку.

Що ж до морозива, то тут варто сказати про те, що воно дуже довго перетравлюється, оскільки в ньому високоий зміст шкідливих для організму жирів.

Тому морозиво слід їсти як десерт, коли вже немає відчуття голоду, це вбереже ваш організм від перенасичення жирами.

А ось користь від морозива очевидна, оскільки воно приготовано з молока, а це означає в ньому міститься необхідний нам кальцій, а в тому випадку, якщо воно ще й фруктово-ягідне, то ми порадуємо свій організм зайвою порцією вітамінів.

Всі знають, що хот-доги, сендвічі, гамбургери це шлях до ожиріння та порушення обмінних процесів.

Оскільки ці страви відзначаються незбалансованою кількістю білків та вуглеводів,і відносяться до розряду висококалорійних.

Проте, якщо протягом дня вам не вдається перекусити чим-небудь іншим, то подібна їжа буде цілком прийнятною, тому що вона забезпечить вас потрібною кількістю калорій і допоможе запобігти занепаду сил. При цьому зловживати подібною їжею все ж таки не варто, нехай у вашому раціоні їй буде відведено не більше трьох днів на місяць.

Якщо ж вам доводиться споживати її частіше, то відмовтеся хоча б від соусів, які присутні в її оформленні, а також намагайтеся запивати подібну їжу чаєм, а не газованою водою.

Всім відомо, що нашому організму шкодять канцерогени, які утворюються в маслі при жарінні, наприклад, картоплі фрі.

Тому краще подібний обід також запивати чаєм, який виводить канцерогени з організму.

В тих випадках, коли масло при жарінні картоплі постійно замінюється,воно не тільки не стає шкідливим, а здебільшого навпаки – корисним.

Оскільки при термічній обробці,що триває не більше п`яти хвилин, картопля зберігає більшу кількість корисних речовин.

Можна сказати і про користь жувальної гумки, яка допомагає не тільки освіжити дихання, але й позбавити зуби від залишків їжі.

При цьому, не варто забувати про те, що одночасно з цим, жувальна гумка негативно впливає на нашу травну систему, оскільки при її жуванні підвищується вироблення шлункового соку.

Тому намагайтеся жувати гумку тільки відразу після їжі й робіть це не більше п`яти хвилин, якщо ж у шлунку залишається тяжкість, то час жування можна збільшити.

Ознайомившись з цими рекомендаціями, ви не тільки зможете уникнути нанесення шкоди своєму організму , але й отримати для нього істотну користь.

www.gen.su