Донеччина: суд скасував виправдальний вирок хірургу Зісу

Сьогодні Апеляційний суд Донецької області своїм рішенням скасував виправдувальний вирок, виданий 21 серпня 2008 року Ворошиловським районним судом Донецька стосовно ізраїльського хірурга Михайла ЗІСА.

Як передає кореспондент УНІАН, рішенням суду під головуванням судді Віктора МИЗНІКОВА було оголошено про скасування виправдання М.ЗІСА і про спрямування «на додаткове розслідування з іншим складом суддів» даної справи.

Як повідомляв УНІАН, М.ЗІС був затриманий 12 жовтня 2007 року в Донецьку як фігурант справи про незаконну трансплантацію людських органів, яку розслідували спільно ізраїльські і українські правоохоронці.

У липні 2008 року Ворошиловський райсуд Донецька відпустив хірурга з-під варти під заставу в 17 тис. грн.

28 липня М.ЗІС сам з`явився на чергове судове засідання. Проте після чергового слухання справи виконуючий обов`язки начальника Управління по боротьбі із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, УМВС у Донецькій області Сергій КОЛОМІЄЦЬ за розпорядженням прокурора області Віталія МУРЗИ взяв М.ЗІСА під варту і направив до СІЗО.

4 серпня державний обвинувач у справі М.ЗІСА Людмила ГРАБОВСЬКА повідомила, що з хірурга зняте звинувачення у торгівлі людьми, тепер йому інкримінується організація злочину – підготовка до незаконної трансплантації. Вона просила суд позбавити М.ЗІСА волі на 3,5 року.

21 серпня Ворошиловський райсуд його виправдав. Крім того, суд ухвалив рішення відмінити запобіжний попередній захід і повернути М.ЗІСУ 17 тис. грн. застави. Проте після виправдувального рішення суду хірурга відвезли до СІЗО.

29 серпня цей же райсуд визнав незаконним затримання М.ЗІСА і його подальше утримання в СИЗО і виніс постанову про негайне звільнення хірурга.

9 вересня 2008 року Донецький обласний апеляційний суд скасував рішення Ворошиловського райсуду від 29 серпня про звільнення М.ЗІСА з-під варти.