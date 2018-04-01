В африканських країнах 80% населення отримує медичну допомогу у народних цілителів

Народна медицина - це загальна сума знань, навиків і методик, заснованих на властивих різним культурам теоріях, віруваннях і досвіді, які використовуються для підтримки здоров`я і для профілактики, діагностування або лікування фізичних і психічних захворювань, а також для поліпшення стану пацієнтів.

Народна медицина, прийнята іншими групами населення (поза її корінною культурою) часто називається альтернативною, або додатковою (комплементарною), медициною.

Ліки з рослинної сировини включають трави, матеріали рослинного походження, лікарські препарати з рослинної сировини та готові продукти рослинного походження, що містять частини рослин або інші матеріали рослинного походження в якості активних інгредієнтів.

Хто користується народною медициною?

У деяких азіатських і африканських країнах 80% населення отримує первинну медико-санітарну допомогу у народних цілителів.

У багатьох розвинених країнах від 70% до 80% населення користується якою-небудь формою альтернативної, або додаткової, медицини (наприклад, акупунктурою).

Лікарські засоби з рослинної сировини є найпопулярнішою формою народної медицини, яка приносить високий прибуток на міжнародному ринку. Так, щорічний дохід в Західній Європі сягнув у 2003-2004 рр. 5 мільярдів доларів США. У Китаї в 2005 р. було продано продуктів на загальну суму 14 мільярдів доларів США. Прибуток з продажу ліків з рослинної сировини в Бразилії в 2007 р. склав 160 мільйонів доларів США.

Основні проблеми

У деяких общинах народна медицина застосовується тисячоліттями. Коли методики народної медицини приймаються новими групами населення, виникають проблеми.

Міжнародна різноманітність. Методики народної медицини прийняті в різних культурах і районах без паралельного розвитку міжнародних стандартів і методів оцінки.

Національна політика і регулювання. Не у багатьох країнах існує національна політика в області народної медицини. Регулювання продуктів і методик народної медицини, а також осіб, що практикують народну медицину, пов’язане з труднощами через відмінності у визначеннях і класифікаціях лікувальних методів народної медицини. Залежно від країни, одному і тому ж продукту з рослинної сировини може бути дане визначення харчового продукту, дієтичної добавки або ліків з рослинної сировини. Невідповідність у регулюванні на національному рівні має наслідки для міжнародного доступу до продуктів і їх розподілу.

Безпека, ефективність і якість. Є обмежена кількість наукових даних, одержаних в результаті тестів, проведених для оцінки безпеки і ефективності продуктів народної медицини. Не дивлячись на те, що фактичні дані свідчать про те, що акупунктура, деякі ліки з рослинної сировини, і деякі лікувальні методики мануальної терапії (наприклад, масаж) ефективні при певних станах , необхідне подальше дослідження продуктів і методик. Вимоги до наукових досліджень і оцінок, і методи їх проведення складні. Так, наприклад, достатньо важко оцінити якість готових продуктів з рослинної сировини. Безпека, ефективність і якість готових лікарських продуктів з рослинної сировини залежать від якості початкових матеріалів (які можуть складатися з сотень натуральних елементів) і від того, як до цих елементів ставилися в процесі виробництва.

Знання і стійкий розвиток. Збір матеріалів рослинного походження, продуктів, що призначаються для їх виготовлення, проводиться серед популяцій дикорослих рослин і культивованих лікарських рослин. Ринок продуктів, що розширюється, з рослинної сировини може сприяти надмірному збору рослин і загрожувати біорізноманітності. Погано організована практика збору і культивування може призвести до зникнення окремих видів рослин і руйнування природних ресурсів. Для підтримки народної медицини необхідні зусилля по збереженню як популяцій рослин, так і знань про їх використання в лікарських цілях.

Безпека пацієнтів і використання. Багато людей вважають, що ліки з рослинної (натурального) сировини або народні засоби безпечні (або не становлять ризику для здоров`я). Проте лікарські засоби і методики народної медицини можуть призводити до шкідливих, несприятливих реакцій у випадку, якщо продукт або терапія поганої якості, а також якщо вони застосовуються неналежним чином або у поєднанні з іншими ліками. Важливо підвищувати обізнаність пацієнта про безпечне застосування, а також проводити в ширших масштабах підготовку, співпрацю і спілкування між постачальниками народних і інших лікарських засобів.

Діяльність ВООЗ у цій сфері ВООЗ і держави-члени співпраюють з метою ширшого застосування народної медицини для охорони здоров`я. Цілями такої співпраці є:

* підтримка народної медицини та її інтеграція в національні системи охорони здоров`я у поєднанні з національною політикою і регулюванням продуктів, методик і постачальників для гарантування безпеки і якості;

* гарантування використання безпечних, ефективних і якісних продуктів і методик на основі наявних фактичних даних;

* визнання народної медицини як складової частини первинної медико-санітарної допомоги для розширення доступу до медичної допомоги і збереження знань і ресурсів; і

* гарантування безпеки пацієнтів шляхом вдосконалення навиків і оновлення знань постачальників послуг народної медицини.

ОСНОВНІ ФАКТИ

* В деяких азіатських і африканських країнах 80% населення отримує первинну медико-санітарну допомогу у народних цілителів.

* Найприбутковішою формою народної медицини є ліки з рослинної сировини, які приносять прибутки, що нараховують мільярди доларів.

* За допомогою народної медицини можна лікувати різні інфекційні і хронічні стани: нові протималярійні ліки були розроблені завдяки відкриттю і виділенню речовини артемізиніну з рослини Artemisia annua L., що використовувалась в Китаї протягом майже 2000 років.

* Значну загрозу для безпеки пацієнтів становлять підроблені і низькоякісні ліки або ліки зі сторонніми домішками.

* Більш ніж в 100 країнах існує правове регулювання ліків з рослинної сировини.

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