У "Сільпо" спростовують інформацію щодо продажу риби, що зумовила випадок ботулізму у киянина.

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Про це йдеться в офіційному повідомленні прес-служби “Сільпо”, переданому УНІАН.

У документі зазначається, що головне управління Держпродспоживслужби в Радомишльському районі провело позапланову перевірку у магазині № 84 ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» по вулиці В.Житомирська, 1/2, м. Радомишль, Житомирська область. Об’єктом перевірки був окунь в’ялений, який в магазині «Сільпо», не було виявлено, в червні 2017 року не реалізовувався, підкреслюється у повідомленні.

Також зазначається, що ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» зняв з реалізації рибу та провів самостійний відбір і здачу зразків в’яленої продукції на наявність збудника ботулізму Clostridium Botulinum и ботулотоксинів. Результати очікуються за 14 днів.

Як повідомляв УНІАН, за три місяці 2017 року в Україні зафіксовано 62 випадки ботулізму, з них 9 летальних. Майже всі випадки пов’язані зі вживанням риби домашнього і промислового виробництва.

Водночас за інформацією МОЗ, в Україні є величезні проблеми з наявністю протиботулінічної сироватки. На сьогодні жодного препарату в Україні не зареєстровано.