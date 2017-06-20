У ВР створено робочу групу з підготовки до другого читання законопроекту про медичну реформу

Сьогодні на засіданні Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я створено робочу групу з підготовки до другого читання законопроекту щодо медичної реформи № 6327.

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Про це заявив народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Березенко, повідомляє прес-служба «БПП».

За його словами, «робоча група запрацює відразу після закінчення строку подання пропозицій від народних депутатів до реформаторського закону.

Відповідно до Регламенту Верховної Ради, цей термін спливає 22 червня.

«Всіх фахівців, експертів в галузі охорони здоров’я та представників профільних громадських організацій запрошуємо до співпраці», - сказав депутат.

Він повідомив, що під час обговорення питання про обрання голови робочої групи було внесено кілька кандидатур. У результаті, народні депутати підтримали пропозицію про обрання двох співголів – голови профільного Комітету Ольги Богомолець та Сергія Березенка.