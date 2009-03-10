Кіровоградщина: від вакцинації дітей торік відмовились 2,6 тис. батьків

В Кіровоградській області від вакцинації дітей минулого року відмовились 2,6 тисячі батьків, з них половина зареєстровані в обласному центрі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на колегії Управління охорони здоров’я Кіровоградської обласної державної адміністрації повідомив головний санітарний лікар області Федір ЧОРНИЙ.

За його словами, вакцинація дітей до року від поліомієліту проведена в області на 90%, від гепатиту В - на 83%.

«Незважаючи на несвоєчасність постачання вакцини, забезпеченість препаратами в області майже стовідсоткова. Але поки що це за рахунок залишків з минулого року», - зазначив головний санлікар.

Ф.ЧОРНИЙ підкреслив, що зараз на Кіровоградщині спостерігається зниження кількості інфекційних захворювань. «Враховуючи циклічність епідситуції, сплеск показників ми очікуємо за рік-два. Так було у 2004 році, коли в області сотнями реєструвались випадки захворювань на кір і краснуху», - зауважив санлікар.