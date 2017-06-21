Кабмін планує виділити додатково 200 млн грн на реалізацію програми "Доступні ліки"

Кабінет міністрів України планує виділення додаткових 200 млн грн на реалізацію програми "Доступні ліки".

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Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час засідання уряду.

Так, за його словами, сьогодні буде ухвалено зміни до Державного бюджету, кошти буде направлено на необхідні потреби.

Гройсман зазначив, що перевиконання доходів бюджету становить 24 млрд грн, і гроші підуть на субсидії, «Доступні ліки», на дороги й оборонні потреби.

"Понад 14 млрд грн буде направлено на фінансування субсидій для українських громадян... Ми продовжуємо програму безкоштовних ліків для українців, і передбачаємо додатково 200 млн грн", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, з 1 квітня в Україні стартувала програма "Доступні ліки" з відшкодування вартості медпрепаратів (реімбурсації). Йдеться про введення механізму відшкодування вартості ліків під час амбулаторного лікування осіб, які страждають на серцево-судинні захворювання, діабет II типу, бронхіальну астму, шляхом встановлення оптово-відпускних цін на ці препарати, які розраховуються як медіана референтних цін на такі самі препарати в затверджених референтних країнах.

Участь аптечних установ у програмі відшкодування вартості лікарських засобів передбачається лише на добровільних засадах. МОЗ України закликає представників бізнесу приєднатися до програми реімбурсації.