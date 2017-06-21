Майже 600 тисяч дітей залишилися на окупованій території і майже 100 тисяч проживають в зоні зіткнення - Кулеба

Майже 600 тис. дітей залишилися на окупованій території України і майже 100 тис. проживають в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі.

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Про це на засіданні парламенту під час розгляду проекту закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей" (реєстраційний номер 3579) повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, передає кореспондент УНІАН.

За ухвалення законопроекту у першому читанні проголосував 231 із 326 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

«Майже 12% дитячого населення України постраждало від окупації Криму, військової агресії з боку Росії на сході України. Майже 600 тисяч дітей залишились на окупованій території, майже 240 тисяч дітей на сьогодні є внутрішньо переміщеними особами, а також майже 100 тисяч дітей сьогодні проживають в зоні зіткнення», - наголосив Кулеба.

За його словами, тому необхідна зміна законодавства, і тому президент України вніс до парламенту даний законопроект.

Законопроектом пропонується внести зміни до закону України "Про основи національної безпеки України", передбачивши, що зростання небезпеки для життя і здоров'я цивільного населення, насамперед дітей, внаслідок військових дій чи збройних конфліктів; збільшення кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які виховуються в інтернатних закладах, а також сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, на сучасному етапі є одними з основних загроз національним інтересам і національній безпеці України.

Крім того, законопроектом вносяться зміни до закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", за якими забезпечення особливого піклування про дитину та реалізації її прав визначається як принцип внутрішньої політики. Також розширюється зміст основних засад внутрішньої політики у соціальній та гуманітарній сферах.