Цього тижня в Україну надійде партія сироватки проти ботулізму - Супрун
13:36, 21 червня 2017Країна
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Держава попросила у ПРООН та Червоного хреста про надання сироватки від ботулізму як гуманітарну допомогу.
Сироватка не зареєстрована в Україні / REUTERS
Цього тижня до України повинні привезти партію сироватки проти ботулізму.
Про це заявила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, пише Еspreso.tv.
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Вона пояснила, що держава попросила у ПРООН та Червоного хреста про надання сироватки від ботулізму як гуманітарну допомогу.
"Сироватка не зареєстрована в Україні, її не можна закуповувати легально, але можемо привезти як гуманітарку. Чекаємо на цьому тижні, що прибуде", - наголосила Супрун.
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