Цього тижня в Україну надійде партія сироватки проти ботулізму - Супрун

Цього тижня до України повинні привезти партію сироватки проти ботулізму.

Про це заявила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, пише Еspreso.tv.

Читайте такожВ Україні не зареєстровано жодного препарату проти ботулізму, отрут змій та каракуртів - МОЗ

Вона пояснила, що держава попросила у ПРООН та Червоного хреста про надання сироватки від ботулізму як гуманітарну допомогу.

"Сироватка не зареєстрована в Україні, її не можна закуповувати легально, але можемо привезти як гуманітарку. Чекаємо на цьому тижні, що прибуде", - наголосила Супрун.