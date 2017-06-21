Випадок ботулізму на Житомирщині не пов'язаний з продукцією, яку реалізує "Сільпо" - Держпродпотребслужба

За даними Олександрівської клінічної лікарні Києва, при уточненні епідеміологічного анамнезу у хворого на ботулізм, з'ясовано, що чоловік придбав рибу (окуня в'яленого) у продуктовому магазині ПП Яницька, що розташований на першому поверсі будівлі під супермаркетом "Сільпо".

Як повідомляється на сайті Головного управління Держпродпотребслужби м.Київ, із суб'єктом господарювання ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" даний випадок не пов'язаний.

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У відомстві також зазначили, що партія риби-окунь в'ялений, виявлена в магазині ПП Яницька, в кількості 1кг 35 гр знята з реалізації. Відібрано зразки для проведення лабораторних досліджень в ДУ "Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України".

Епідеміологічне розслідування триває.