Верховна Рада не підтримала постанови щодо медичної освіти лікарів військової практики

Верховна Рада України не підтримала постанову «Про рекомендації парламентських слухань на тему: «Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє».

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Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття постанови проголосували лише 194 народні депутати (при необхідних 226).

В проекті постанови сказано, що «нагальною залишається проблема підготовки фахівців низової ланки військової медицини», а також лікарів військової загальної практики – сімейної медицини, фахівців для військової ланки медичної служби.

«На сьогодні потреба Збройних сил України у лікарях становить 250 лікарів загальної практики (переважно у військових підрозділах), 84 хірурги, 72 анестезіологи, 52 терапевти, 18 стоматологів – загалом 476 осіб»- зазначено в документі.

При цьому зазначається, що вирішити цю проблему лише за рахунок підготовки фахівців в Українській військово-медичній академії, щорічний набір якої становить близько 100 слухачів, неможливо.

В проекті постанови також йдеться про необхідність запровадити обов’язкове проходження військових навчальних зборів усіма кандидатами на посади головних лікарів та їх заступників, починаючи з рівня центральної районної лікарні, та проведення щорічних тижневих курсів з організації медичного забезпечення.

Відповідно до проекту постанови, уряду рекомендувалося прискорити розроблення та затвердження «Стратегії реформування системи медичної освіти», а також забезпечити розроблення та затвердження «Концепції кадрової політики у сфері охорони здоров’я України».