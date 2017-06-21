У Раді пропонують гарантувати безкоштовні медпослуги й ліки для дітей, пенсіонерів, чорнобильців та інвалідів

Народні депутати з «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» подали поправки до законопроекту № 6327 щодо державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів, який готують до другого читання.

Ірина Констанкевич, Тарас Батенко, Олександр Шевченко, Олександр Дубінін, Валентин Дідич, Віталій Купрій та Віктор Шевченко пропонують повністю оплачувати з держбюджету тариф покриття (сплачує держава) й тариф співоплати (сплачує пацієнт) за лікування інвалідам, безпосереднім учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і потерпілим внаслідок катастрофи, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, постраждали від радіоактивного опромінення внаслідок будь-якої аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, правил зберігання й захоронення радіоактивних матеріалів.

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Крім того, безоплатні медичні послуги та ліки мають отримувати діти до 18 років, люди похилого віку (пенсіонери й ті, кому до досягнення пенсійного віку залишилося не більш як півтора року), а також ветерани праці.

«Наші пропозиції спрямовані на те, щоб найбідніші та найбільш вразливі категорії громадян після реформи не залишилися без допомоги. Якщо правки не будуть враховані, ми не підтримуватимемо законопроект у другому читанні й закликаємо президента ветувати його в разі ухвалення в парламенті», – заявила народний депутат Ірина Констанкевич.

Запропоновані зміни до законопроекту № 6327 має розглянути Комітет з питань охорони здоров’я.