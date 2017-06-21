Міноборони отримає два оздоровчі комплекси для реабілітації бійців АТО

Міністерство оборони України отримає два оздоровчі комплекси для реабілітації учасників антитерористичної операції на Донбасі.

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Відповідне рішення схвалено на засіданні уряду, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

За рішенням уряду, Міноборони в управління будуть передані: фізично-оздоровчий комплекс у Києві загальною площею 3535,1 кв. м та комплекс бази відпочинку в смт Затока Одеської області загальною площею 1510,1 кв. м.

«Уряд передає ці комплекси Міноборони для реабілітації військовослужбовців, які отримали травми, поранення, каліцтва або захворювання у процесі бойових дій у зоні АТО. Це правильне рішення, яке ще й скоротить витрати на утримання цих активів та сприятиме кращому використанню цих споруд за їх призначенням», - прокоментував перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

Відповідне рішення розроблене Міністерством економічного розвитку і торгівлі за погодженням з Національним банком, Фондом державного майна, Міністерством фінансів та Міністерством оборони.