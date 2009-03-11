Чим небезпечні пластикові пляшки?

Британські вчені виявили, що бісфенол А (БФА) – хімікат, що використовується при виготовленні пластиків для пляшок та харчових упаковок, – може підвищувати ризик цукрового діабету та серцево-судинних захворювань у людей. Це – перше масштабне дослідження щодо впливу бісфенолу на людський організм.Попередні дослідження на тваринах показали, що високі концентрації БФА мають ефект, схожий з жіночим статевим гормоном естрогеном, отже, можуть негативно впливати на концентрацію сперми та внутріутробний розвиток, а також підвищувати ризик розвитку раку простати та інших захворювань.Щоправда, у виготовленні пластиків застосовуюється набагато менша кількість БФА, а результати багатьох подальших досліджень виявилися дуже суперечливими. Ці дослідження стосувалися, як правило, впливу на репродуктивну систему. Вчені з Медичної школи Пенінсьюла в Эксетері вирішили оцінити можливість взаємозв`язку між БФА та серцево-судинними захворюваннями та діабетом. Для цього вони вивчили дані опитувальників і зразки сечі 1455 дорослих людей, які раніше брали участь у Національному дослідженні здоров`я та харчування США. Попередні аналізи цих зразків показали, що 92,6% з них містять визначувані кількості БФА.Розділивши зразки сечі на чотири групи відповідно до концентрації БФА та зіставивши їх з даними опитувальників, дослідники дійшли висновку, що у людей групи з максимальним вмістом хімікату в сечі втричі підвищений ризик серцево-судинних захворювань, і в 2,4 рази – ризик діабету в порівнянні з групою мінімальної концентрації БФА. Така залежність зберігалася і при введенні поправок на інші чинники ризику: вік, стать, раса, рівень освіти та прибутку, куріння та індекс маси тіла. Крім того, високий вміст БФА поєднувався з підвищеним рівнем печінкових ферментів, що вказує на можливе враження печінки. Зв`язок хімікату з ризиком інсульту, онкозахворювань і артриту виявлена не була.Проте, за словами керівника роботи Девіда Мельцера (David Melzer), результати дослідження неможливо інтерпретувати однозначно. По-перше, БФА виводиться з організму досить швидко (протягом доби), і по його концентрації в одиничному зразку складно судити про хронічні ефекти. По-друге, метаболізм БФА може порушуватися при захворюваннях печінки та ожирінні, тобто не можна з упевненістю сказати, що первинно – хвороба або висока концентрація бісфенолу в сечі. У будь-якому випадку необхідні подальші дослідження на цю тему.

gpu.ua