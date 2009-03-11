Фізичні навантаження знижують потяг до куріння

Завдяки заняттям спортом навіть можна керувати нікотиновою залежністю, вважають британські дослідники з університету Эксетеру.

Вчені провели експеримент, в якому завзятим курцям був запропонований цикл фізичної діяльності помірної інтенсивності, - вправи продовжувалися протягом 10 хвилин після 15 годин , утримання від куріння

Потім неврологи перевірили результати сканування головного мозку учасників за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії під час перегляду ними 60 зображень з сигаретами та сценами куріння.

З`ясувалося, що область мозку, що відповідає за винагороду і візуальну увагу, не була активна після фізичних занять - це свідчить про стабілізацію тяги до сигарет. Наголошується, що навіть нетривалі фізичні вправи здатні дуже допомогти курцям в боротьбі зі шкідливою звичкою, пише МК.

Імовірно, фізичні вправи піднімають настрій за рахунок збільшення гормону допаміну, тим самим знижуючи значущість і важливість штучних зовнішніх стимуляторів, таких як нікотин, вважають дослідники.

Neboley