Мультивітаміни - не допомагають

Пройшло 40 років з моменту, коли була доведена користь вітамінів для організму. На сьогодні приблизно 50 відсотків дорослого населення вживають вітамінні комплекси як добавку до їжі.

Сучасні дослідження все частіше доводять, що вітаміни (особливо у формі пігулок) просто не допомагають, оскільки вони погано засвоюються організмом. Дослідники спостерігали за станом здоров`я 161000 жінок і прийшли до висновку, що мультивітамини не допомагають понизити ризик захворювань серцево-судинної системи і раку.

Відомо, що організм сам не може виробляти вітаміни, тому, як вважають фахівці, тільки збалансоване харчування допоможе заповнити їх нестачу. На сьогодні проводяться дослідження, щоб з`ясувати, чи можуть вітаміни у великих дозах впливати на розвиток хронічних захворювань.

Але вже доведено, що люди, в раціоні яких присутня достатня кількість овочів та фруктів, основних постачальників вітамінів, рідше страждають від серцево-судинних захворювань і раку.

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