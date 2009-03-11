У штаті Вашингтон узаконили евтаназію

У американському штаті Вашингтон вступив у силу закон, що дозволяє лікарям прописувати смертельно хворим пацієнтам, які бажають припинити страждання, смертельну дозу препаратів. Це другий після Орегону штат, який дозволив подібну практику. Аналогічні закони діють також у Швейцарії, Бельгії та Нідерландах, повідомляє Medical News Today.

Ще в листопаді минулого року відбулося голосування, на підставі якого був прийнятий акт під назвою Смерть з гідністю. Тоді за нього проголосувало близько 60% виборців.

Відповідно до нового закону, смертельну дозу препаратів можна прописувати тільки пацієнтові, якому за розрахунками залишилося жити не більше півроку, який досяг 18-річного віку і постійно проживає в штаті. Крім того, хворий повинен зробити два усні запити з інтервалом у 15 днів, а потім скласти письмовий запит, підтверджений двома не знайомими з заявником свідками, йдеться в повідомленні.

Потім, на підставі заяви лікар виписує рецепт на смертельну дозу якого-небудь препарату, придбати і прийняти який людина повинна самостійно, інформує видання.

Однак досвід сусіднього штату Орегон, де подібний закон прийняли в 1997 році, показує, що близько 30% пацієнтів, які отримали "смертельний рецепт", не користуються ним. Це свідчить про те, що людям, які помирають в стражданнях, важливо лише мати можливість піти з життя, якщо страждання стануть нестерпними.

Lenta.ru