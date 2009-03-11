Аспірин: за і проти

Аспірин має довгу історію, він уже протягом багатьох років використовувався як засіб, що знімає біль і як жарознижуюче. На сьогодні вчені працюють над зміною хімічної структури даного препарату з метою поліпшити його характеристики та підсилити позитивний ефект.

З якою метою аспірин може використовуватися? У невеликих кількостях аспірин перешкоджає згортанню крові, в середніх дозах він здатний знижувати жар, знімати невеликий біль, у великих дозах аспірин здатний знімати сильний, гострий біль, подолати запалення (наприклад, при артриті).

Більшість досліджень показують, що аспірин - це не тільки ефективний засіб в боротьбі з судинними захворюваннями, але й засіб, що знижує ризик смерті від нападу сильної ангіни або серцевого нападу.

Аспірин також допомагає при таких захворюваннях як мігрень, захворювання ясен, катаракті. При лікуванні жінок, у яких було кілька викиднів, застосовується аспірин у комбінації з антикоагулянтом гепарином.

Якщо у вас є хоча б одна з перерахованих нижче проблем, вам слід проконсультуватися з вашим лікарем з приводу прийняття аспірину в невеликих кількостях:

Високий тиск

Діабет

У вас вже були серцеві напади раніше, ви раніше хворіли кілька разів на ангіну

Аспірин звичайно ж має і ряд недоліків: у деяких людей він здатний викликати сильну алергічну реакцію.

Так само слід бути обережним з аспірином тим: Хто хворий на астму. Аспірин може посилити ваш стан.

У кого є проблеми зі шлунком, виразка дванадцятипалої кишки. Ці люди можуть приймати аспірин лише одночасно з іншим медпрепаратом, з метою захисту слизистою шлунку.

Аспірин у великих дозах негативно позначається на роботі нирок.

Аспірин протипоказаний людям, у яких постійно «скаче» тиск, є проблеми з печінкою.

Не рекомендується приймати аспірин дітям до 12 років.

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