Аспірин: за і проти
Дітям до 12 років заборонено
Аспірин має довгу історію, він уже протягом багатьох років використовувався як засіб, що знімає біль і як жарознижуюче. На сьогодні вчені працюють над зміною хімічної структури даного препарату з метою поліпшити його характеристики та підсилити позитивний ефект.
З якою метою аспірин може використовуватися? У невеликих кількостях аспірин перешкоджає згортанню крові, в середніх дозах він здатний знижувати жар, знімати невеликий біль, у великих дозах аспірин здатний знімати сильний, гострий біль, подолати запалення (наприклад, при артриті).
Більшість досліджень показують, що аспірин - це не тільки ефективний засіб в боротьбі з судинними захворюваннями, але й засіб, що знижує ризик смерті від нападу сильної ангіни або серцевого нападу.
Аспірин також допомагає при таких захворюваннях як мігрень, захворювання ясен, катаракті. При лікуванні жінок, у яких було кілька викиднів, застосовується аспірин у комбінації з антикоагулянтом гепарином.
Якщо у вас є хоча б одна з перерахованих нижче проблем, вам слід проконсультуватися з вашим лікарем з приводу прийняття аспірину в невеликих кількостях:
Високий тиск
Діабет
У вас вже були серцеві напади раніше, ви раніше хворіли кілька разів на ангіну
Аспірин звичайно ж має і ряд недоліків: у деяких людей він здатний викликати сильну алергічну реакцію.
Так само слід бути обережним з аспірином тим: Хто хворий на астму. Аспірин може посилити ваш стан.
У кого є проблеми зі шлунком, виразка дванадцятипалої кишки. Ці люди можуть приймати аспірин лише одночасно з іншим медпрепаратом, з метою захисту слизистою шлунку.
Аспірин у великих дозах негативно позначається на роботі нирок.
Аспірин протипоказаний людям, у яких постійно «скаче» тиск, є проблеми з печінкою.
Не рекомендується приймати аспірин дітям до 12 років.