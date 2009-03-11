Закарпаття: відкрито першу в Україні клініку дитячої дентальної гігієни

У Закарпатській області відкрилась перша в Україні клініка дитячої дентальної гігієни, яка працюватиме на базі стоматологічного факультету Ужгородського національного університету.

Як повідомив УНІАН декан стоматологічного факультету УжНУ Юрій ПЕРЕСТА, клініка стане навчально-методичним центром для стоматологів Закарпаття.

«Відкриття такої клініки - знакова подія для закарпатської медицини, адже відтепер на базі закладу готуватимуть спеціалістів і одночасно тут проводитиметься прийом дітей, які потребують допомоги стоматолога. Подібної клініки для дітей в нашій країні до цього часу не було. Завдяки їй надання стоматологічних послуг для дітей поліпшиться. Також на базі клініки передбачається реалізація низки благодійних проектів за участю провідних стоматологічних компаній, у рамках яких допомогу фахівців отримають діти з інтернатів та дитбудинків», - повідомив декан факультету.

За словами Ю.ПЕРЕСТИ, кошти для створення клініки були виділені з обласного бюджету, а також залучена спонсорська допомога. На закупівлю обладнання витрачено 400 тис. грн.