Шум транспорту небезпечний для здоров`я

Вчені зі Стокгольма провели дослідження з метою з`ясувати, як саме життя в галасливих місцях, поряд з автомобільними дорогами, може вплинути на здоров`я людини.

У дослідження взяли участь більше 1 500 чоловік. Виявилось, що ті, хто живе в галасливих місцях (поряд з автомобільними дорогами), на 40% частіше страждають на різні серцеві захворювання, серед них частіше зустрічаються випадки інфаркту міокарду, ніж у тих, хто живе в тихій місцевості.

До групи підвищеного ризику відносяться люди, які щодня чують шум проїжджаючих біля їх будинку автомобілів, що перевищує 50 децибел.

В ході цього ж дослідження було встановлено, що більше 65% житлових будівель у великих містах не захищено від шуму дорожнього руху.

Passion.ru