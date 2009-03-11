Несмачна та одноманітна їжа викликає апатію

Вчені провели дослідження, в результаті якого з`ясували, що будь-яка позбавлена смаку їжа знижує емоційний настрій, робить людей апатичними і в кращому разі викликає хронічну втому. Жорстка дієта, в якій використовуються несмачні продукти , може вилитися в справжній нервовий розлад.

На думку фахівців, люди, що вже мають депресивний фон, ще менш позитивно сприймають одноманітне харчування. Людям з таким психологічним сприйняттям їжа здається все більш неприємною і навіть викликає огиду. Хворі, не відчуваючи знайомого та улюбленого смаку, їдять автоматично і не усвідомлюють кількості їжі, яку поглинають. Тому й починають набирати вагу.

В стані депресії 30% людей з нормальною масою тіла повніють. Жертвами дієтичної депресії найчастіше стають жінки, вони більше чоловіків використовують різні виснажуючі дієти. В результаті мозок втрачає корисні речовини і шле сигнали всьому організму про тривогу та напруженість. Людина починає відчувати себе нещасною, незадоволеною і дратівливою.

Вчені дійшли висновку, що якщо довго застосовувати одну й ту ж дієту, то порушується метаболізм, і в організмі накопичуються кетонові тіла, що негативно впливають на мозок, а також приводять до серцевих хвороб.

Medicinform