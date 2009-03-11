«Я засуджений за те, що операції не було взагалі» – хірург Зіс

Адвокат ізраїльського хірурга Михайла ЗІСА Олег КУРІННИЙ вважає, що коментувати сьогоднішнє рішення Апеляційного суду Донецької області про відміну виправдувального вироку його підзахисному передчасно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам після винесення ухвали Апеляційного суду про скасування виправдувального вироку М.ЗІСУ, виданого 21 серпня 2008 року Ворошиловським районним судом Донецька.

«Коментувати передчасно... Мотиви, з яких сьогоднішній суд ухвалив таке рішення, ми почуємо 12 березня, і тоді, вже аналізуючи ці мотиви, ми зможемо говорити про наші подальші дії», - заявив О. КУРІННИЙ, підкресливши, що він вважав і вважає, що вирок Ворошиловського райсуду «був обґрунтованим і правильним».

У своєму виступі на суді М.ЗІС ще раз заявив, що він не «порушував жодного закону жодної країни», і що прокуратура, подаючи апеляційну скаргу на рішення Ворошиловського суду, «прагне зберегти честь мундира».

За його словами, у даній справі фігурує реципієнт, який «є однією з найповажніших осіб у юридичному світі України». Цей реципієнт підписав з донором у нотаріуса заяву про родинні зв’язки, що не викликало ніяких сумнівів у лікаря. «Я не називатиму зараз прізвище (цього реципієнта – УНІАН) в присутність ЗМІ. Я рік і 4 місяці не говорив, зараз я точно нічого не говоритиму. Прокуратура знає», - сказав М.ЗІС.

Ізраїльський хірург також заявив, що згаданий юрист знав, які документи підписував з донором, і можливий донор також знав, на що йде, коли був готовий підписати дозвіл на вилучення у нього нирки. За словами М. ЗІСА, реципієнт, якому потрібен орган, ще не «прооперований». «Я засуджений за те, що операція не була зроблена взагалі», – підкреслив хірург.

У той же час державний обвинувач від прокуратури Людмила ГРАБОВСЬКА на сьогоднішньому засіданні суду наполягала, що рішення Ворошилівського суду від 21 серпня 2008 року про скасування вироку М. ЗІСУ є «незаконним і таким, що має бути скасованим». Вона підкреслила, що судовий розгляд даної справи у Ворошилівському суді під головуванням судді Ірини БУХТІЯРОВОЇ відбувався «зі значним порушенням норм процесуального законодавства, …які спричинили до необґрунтованого виправдання ЗІСА у здійсненні інкримінованого злочину».

Головуючий на сьогоднішньому засіданні Апеляційного суду Донецької області суддя Віктор МИЗНІКОВ виніс ухвалу скасувати виправдувальний вирок М.ЗІСУ, а «справу направити на новий судовий розгляд у той же суд в іншому складі суддів».

Суддя також зазначив, що мотивація даного судового рішення буде озвучена 12 березня.

Як повідомляв УНІАН, М.ЗІС був затриманий 12 жовтня 2007 року в Донецьку як фігурант справи про незаконну трансплантацію людських органів, яку розслідували спільно ізраїльські і українські правоохоронці.

У липні 2008 року Ворошиловський райсуд Донецька відпустив хірурга з-під варти під заставу в 17 тис. грн.

28 липня М.ЗІС сам з`явився на чергове судове засідання. Проте після чергового слухання справи виконуючий обов`язки начальника Управління по боротьбі із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, УМВС у Донецькій області Сергій КОЛОМІЄЦЬ за розпорядженням прокурора області Віталія МУРЗИ взяв М.ЗІСА під варту і направив до СІЗО.

4 серпня державний обвинувач у справі М.ЗІСА Людмила ГРАБОВСЬКА повідомила, що з хірурга зняте звинувачення у торгівлі людьми, тепер йому інкримінується організація злочину – підготовка до незаконної трансплантації. Вона просила суд позбавити М.ЗІСА волі на 3,5 року.

21 серпня Ворошиловський райсуд його виправдав. Крім того, суд ухвалив рішення відмінити запобіжний попередній захід і повернути М.ЗІСУ 17 тис. грн. застави. Проте після виправдувального рішення суду хірурга відвезли до СІЗО.

29 серпня цей же райсуд визнав незаконним затримання М.ЗІСА і його подальше утримання в СИЗО і виніс постанову про негайне звільнення хірурга.

9 вересня 2008 року Донецький обласний апеляційний суд скасував рішення Ворошиловського райсуду від 29 серпня про звільнення М.ЗІСА з-під варти.