За перший день роботи Health у системі зареєструвалися 25 клінік

За перший день після запуску реєстрації клінік в Національній системі eHealth, свої дані подали 25 установ.

Крім Києва, електронний цифровий підпис під реєстрацією поставили клініки Миколаївської, Київської, Донецької, Житомирської, Тернопільської, Львівської та Запорізької областей, а також міста Дніпро, Черкаси, Хмельницький та Івано-Франківськ. Половина реєстрацій відбувалися через сайт Helsi.me.

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Реєстрація медичного закладу в Національній системі eHealth займає до 15 хвилин. Головний лікар вносить реєстраційні дані лікарні – код ЄДРПОУ, повну назву і адресу, номер ліцензії та дані про акредитацію, свої особисті дані – номер паспорта та ідентифікаційного коду, адресу і контакти, а також ставить електронний цифровий підпис. Весь процес відбувається онлайн, в режимі реального часу.

«Після того, як ми в понеділок зареєстрували першу лікарню – Подільський центр медико-санітарної допомоги №2 в Києві – ми побачили велику кількість запитів на приєднання до системи з усієї України, – коментує процес підключення Артем Михайлюк, директор компанії-розробника електронної системи Helsi.me – Деякі головні лікарі відчувають певні труднощі з самостійним внесенням даних. Тому ми організували кол-центр, і наші консультанти допомагають правильно і швидко вносити дані. Це значно спрощує життя головним лікарям».

Очікується, що в Національній системі eHealth будуть реєструватися всі медичні установи, які здійснюють первинну допомогу. З 2018 року оплата лікаря буде залежати від кількості пацієнтів, які його обрали в якості сімейного лікаря, і підписали декларацію.

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Helsi.me – розробник медичних електронних систем. Для державних і комунальних медичних установ Helsi.me проводить реєстрацію в Національній системі eHealth в рамках реформи, а також надає безкоштовну ліцензію на використання іншого функціоналу: електронної карти пацієнта, кабінету лікаря, онлайн запису на прийом і багато іншого.

Пацієнтам Helsi.me дає можливість вибрати сімейного лікаря в рамках реформи і попереднього запису на прийом.