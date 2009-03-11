Швидка реакція продовжує життя

Люди зі швидкою реакцією як правило проживають довше, ніж ті, у кого реакція сповільнена, свідчать результати останніх досліджень.

Група вчених з Едінбурзького університету в Шотландії і Ради з медичних досліджень провела тривалі спостереження за реакцією більш ніж 7400 чоловік, середній вік яких складав 46 років. Перший етап експерименту відбувся ще в 1980-х роках. Швидкість реакції добровольців замірялася за допомогою спеціальної комп`ютерної програми.

При дослідженні враховувалися такі чинники, як кров`яний тиск людини, її вага, вміст алкоголю в крові у момент експерименту, а також наявність шкідливих звичок, зокрема, куріння. Через 20 років вчені повернулися до одержаних раніше результів, і виявилось, що близько 1300 чоловік з 7400 до цього часу вже померли.

Головною причиною ранньої смерті цих людей названо куріння. Проте вчені знайшли докази тому, що зв`язок між швидкістю реакції та довжиною життя існує. В результаті досліджень було встановлено, що у людей зі сповільненою реакцією вірогідність смерті в порівняно молодому віці підвищується в 2,6 рази, пише Корреспондент. В тей же час, вважають вчені, швидка реакція безпосередньо пов`язана з розвиненим інтелектом, що, в свою чергу, може бути результатом здорового способу життя.

"Люди з розвиненішим інтелектом зазвичай краще освітчені. Це дозволяє їм займати робочі місця з хорошими умовами, що дає їм більше часу та можливостей стежити за своїм здоров`ям, їсти корисну їжу та займатися спортом", - сказав один з авторів дослідження Джеф Дер.

"Поза сумнівом, встановлений зв`язок між інтелектом людини й тим, скільки часу їй потрібно на обробку інформації. Виконана дуже цікава робота", - прокоментував висновки колег Аш Ранпура, невролог з Університетського коледжу Лондону.

Gala.net